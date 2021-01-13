Рабочий отсудил у уральского завода 600 тыс. руб. компенсации морального вреда

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Рабочий, пострадавший на производстве, отсудил у АО "Серовский завод ферросплавов" (ЧЭМК, Свердловская область) более 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облсуда.

Несчастный случай на предприятии произошел в феврале 2018 года. Истца, который работал горновым ферросплавной печи, из-за действий крановщика зажало между литой банкой с отсевами и контейнером. Он получил тяжелые травмы, перенес ряд операций и долгое время находился на лечении.

"В ноябре 2019 года комиссией МСЭ мужчине была установлена степень утраты профессиональной трудоспособности в размере 40%, а также инвалидность III группы. Работодатель признал несчастный случай как связанный с производством", - добавили в суде.

После инцидента мужчина подал в Серовский районный суд к АО "Серовский завод ферросплавов" иск с требованием выплатить ему компенсацию морального вреда, а также возместить потраченные на лекарства деньги (18,8 тыс. рублей) и расходы на юристов (20 тыс. рублей).

Суд первой инстанции его исковые требования удовлетворил частично. С АО "Серовский завод ферросплавов" был взыскан материальный ущерб – 18,8 тысяч рублей, 600 тысяч рублей компенсации морального вреда и судебные расходы в размере 15 тысяч рублей.

Ответчик не согласился с решением и подал жалобу в Свердловский облсуд. В ней он указал, что истец допустил грубое нарушение инструкции по промышленной безопасности и охране труда и попросил сократить сумму компенсации морального вреда до 70 тысяч рублей. Но апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу, оставила решение районного суда без изменения. В итоге работодатель обязан выплатить пострадавшему рабочему 633,8 тыс. рублей.

Согласно данным с официального сайта АО "Серовский завод ферросплавов", предприятие на протяжении полувека производит весь спектр хромистых ферросплавов. В апреле 2015 года завод вошел в группу предприятий ЧЭМК.