Возбуждено дело о жестоком обращении с подростком в Ояшинском детдоме

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по следам публикаций о ненадлежащем обращении с 17-летним подростком в Ояшинском доме-интернате для умственно отсталых детей. Как сообщили в СК, дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По верси следствия, с 25 по 29 декабря 2020 года подросток находился в интернате на стационарном соцобслуживании и получил множественные ушибы и ссадины на теле и конечностях. Также следствие обнаружило у него признаки истощения организма.

Мать подростка Анастасия Грудинина в начале января сообщила "Sib.fm", что смогла забрать сына из интерната после 25 декабря, когда ему исполнилось 18, он провел там около года, она не могла с ним связаться. Она пожаловалась на его состояние и предположила, что его били и привязывали к кровати. Она рассказала, что сдать 17-летнего сына в интернат ее обязали органы опеки, пригрозив изъять из семьи других детей ради их безопасности.

В областном Министерстве труда и социального развития, в ведомстве которого находится интернат, сообщили, что проверили это учреждение и нарушений не нашли. Руководителю дома-интерната было поручено усилить работу по организации реабилитационного процесса воспитанников и соблюдению персоналом должностных требований.