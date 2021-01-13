Уроженец Дагестана устроил стрельбу на парковке ТЦ в Петербурге

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Уроженец Дагестана доставлен в полицию Петербурга за стрельбу из охолощенного автомата у торгового центра, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в 10:25 в среду на Шлиссельбургском проспекте. По данным полиции, 27-летний мужчина, подрабатывающий частным извозом, устроил стрельбу из охолощенного оружия на парковке торгового центра, после чего скрылся с места на автомобиле.

Предполагаемый стрелок был задержан по "горячим следам" у дома на Рыбацком проспекте. Автомат изъят. Мужчина сказал, что приобрел оружие в магазине.

Задержанного доставили в отдел полиции. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела