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В Новгороде уберут канализацию из-под памятника советскому генералу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Коммунальщики в Великом Новгороде ликвидировали прорыв канализации у памятника советскому генералу Ивану Коровникову, сообщили "Интерфаксу" в мэрии.

"Изначально коммунальщики предполагали, что для устранения аварии им пришлось бы памятник демонтировать, поскольку фактически он был установлен прямо на канализационных сетях, но, к счастью, этого не потребовалось", - отметил собеседник агентства.

С помощью строительного крана памятник удерживали на месте, пока коммунальщики работали под ним. Они вырыли у памятника примерно трехметровую яму до канализационной трубы и ликвидировали течь.

"Муфта на трубе – это, конечно, временное решение проблемы. Чтобы не было подобных происшествий, в ближайшее время канализационные сети из-под памятника уберут", - подчеркнул представитель мэрии.

По информации горадминистрации, установка памятника именно на этом месте была согласована пять лет назад с условием соблюдения охранных зон сетей водопровода и канализации. Почему это требование не было выполнено и вынос сетей не был проконтролирован, мэрия не сообщает.

В годы Великой Отечественной войны Коровников руководил подразделениями, воевавшими под Новгородом. В 1944 году 59 армия под его командованием участвовала в операции по освобождению города.

Память генерала увековечена на новгородской земле в названиях улиц и школ. В 1972 году Коровников первым удостоился звания почетного гражданина Новгорода. В 2015 году в Великом Новгороде на средства его родственника, сенатора Александра Коровникова на улице имени советского генерала установили памятник.

Великий Новгород

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