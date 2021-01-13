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Пожар в омской больнице ликвидирован

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в омской медсанчасти №9, где из-за задымления были эвакуированы пациенты больницы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Там отметили, что в 21:21 (18:21 по Москве) пожар площадью десять квадратных метров был локализован, а в 21:30 было ликвидировано открытое горение. Сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в омской МСЧ N9, находящейся по улице 5-я Кордная, поступило в 21:01 по местному времени.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено задымление на четвертом этаже пятиэтажного здания. Было организовано три звена газодымозащитников, которые направились на поиски очага возгорания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений персонал медицинского учреждения эвакуировал 150 человек", - сообщает пресс-служба ведомства.

Пациентов временно разместили в здании поликлиники. Помещение больницы проветривается, позднее пациенты вернутся в здание. Пострадавших нет.

От МЧС России для ликвидации возгорания привлечено 9 единиц техники и 45 человек личного состава.

В свою очередь в пресс-службе регионального Минздрава отметили, что перераспределять пациентов по другим больницам нет необходимости, учреждение продолжит работу в обычном режиме. В ведомстве также подчеркнули, что данная больница не является ковидным стационаром.

Ранее источник сообщал о задымлении в коронавирусной больнице в Омске.

Омск

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