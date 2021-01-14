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Прокуратура в Приморье начала проверку после сюжета о заброшенном доме с пенсионерами

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Прокуратура приморского Дальнегорска начала проверку после появления на YouTube видеоролика, в котором пожилые жильцы заброшенного многоквартирного дома жалуются на холод в квартирах и проблемы с водой.

"В сети Интернет размещен видеосюжет о жизни семи пенсионеров, живущих в многоквартирном доме по ул. Рабочей в Дальнегорске. Как следует из сюжета, в доме кроме них больше нет жильцов. Услуги отопления и водоснабжения оказываются ненадлежащего качества. Муниципалитет игнорирует обращения о расселении", - говорится в сообщении прокуратуры Приморья

По поручению прокурора Приморского края прокуратура города организовала проверку исполнения жилищного законодательства, в ходе которой прокуроры оценят действия чиновников по соблюдению прав жильцов.

В видеоролике пенсионеры рассказывают, что в многоквартирном доме по адресу ул. Рабочая, 14, большинство жильцов уехали, во многих квартирах, в подъезде, нет окон, дверей, перебои с водой и отоплением, а городские власти не реагируют на их жалобы. Пожилые люди рассказали, что опасаются за свою безопасность, так как ночью набеги на заброшенный дом совершают бомжи.

В свою очередь администрация города заявила, что в последние три года жильцы этого дома с жалобами не обращались, а ранее им разъяснили, какие документы надо предоставить, чтобы встать в очередь нуждающихся в жилье, однако люди эти документы не предоставили.

"Из общего числа квартир - 72 находятся в муниципальной собственности и 28 квартир приватизировано. Фактически в доме проживают семь человек", - говорится в комментарии администрации города.

Отмечается, что глава Дальнегорска накануне встретился с жителями.

"При удручающем внешнем виде жилого дома, тем не менее условия в квартирах удовлетворительные: водоснабжение и электроснабжение имеется, температура радиаторов достигает 60 градусов. Но, поскольку основная часть дома нежилая, в квартирах довольно прохладно. Как отмечают специалисты, в настоящее время законных оснований для переселения жителей нет", - говорится в сообщении.

Городские власти решили провести независимую экспертизу, чтобы оценить, пригодны ли квартиры для проживания. Если эксперты признают жилье непригодным, это станет законным основанием для расселения в другое жилье.

Приморский край Дальнегорск

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