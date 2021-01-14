В Хабаровском крае возбудили дело после поджога постройки с собаками

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после поджога строения в Комсомольске-на-Амуре, где жили бездомные собаки, сообщает пресс-служба СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

По данным следствия, 11 января 2021 года неизвестные подожгли разрушенное деревянное строение, где нашли пристанище бездомная собака и ее щенки. Животные в результате поджога погибли.

Происшествие вызвало большой общественный резонанс. Видео распространилось в социальных сетях. Очевидцы утверждали, что постройку подожгли двое подростков.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, в том числе и личности подозреваемых.