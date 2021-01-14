Вылетевший из Москвы в Салехард пассажирский самолет сел в Петербурге
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Ямал", вылетевший из Москвы в Салехард регулярным рейсом YC-32, по техническим причинам совершил посадку в Петербурге, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
На борту было 111 пассажиров, никто не пострадал, посадка прошла штатно.
За пассажирами из "Домодедово" вылетит резервный борт, ориентировочно - в 11 часов утра.
Проверку инцидента начала Новоуренгойская транспортная прокуратура.