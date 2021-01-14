Прокурор попросил 13,5 года колонии для экс-топ-менеджера "Спецстроя" Мордовца

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Бабушкинском суде Москвы гособвинение попросило приговорить к 13,5 годам колонии строгого режима замруководителя ликвидированного "Спецстроя России" Александра Мордовца, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, ему попросили назначить штраф в размере трехкратной суммы взятки - 97 144 710 рублей. Также суд попросили запретить ему в течение семи лет занимать на госслужбе должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, и лишить его звания "полковник запаса" и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Для второго фигуранта уголовного дела - ранее осужденного экс-гендиректора компании "Строймонолит-14" Олега Щурова гособвинение запросило 13 лет колонии строго режима с таким же штрафом, как у Мордовца. Суд также попросили запретить ему в течение семи лет выполнять на госслужбе и в частном бизнесе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Приговор по делу будет вынесен 4 февраля.

По версии следствия, Щуров передал Мордовцу более 32 млн рублей за помощь в заключении с компанией "Строймонолит-14" выгодных контрактов на строительство объектов космодрома "Восточный" и за общее покровительство. Контракты были заключены, строительная компания получила денежные и товарные авансы, но их не отработала и была в итоге признана банкротом. Следствие оценило ущерб, причиненный государству, в более чем 120 млн рублей.

Об аресте Мордовца стало известно в мае 2018 года.

В конце 2016 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о ликвидации "Спецстроя России".