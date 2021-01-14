Батарею прорвало в гимназии нижегородского Арзамаса
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уроки досрочно завершились в гимназии в Арзамасе Нижегородской области в четверг из-за прорыва батареи.
На третьем этаже в коридоре основного здания учебного заведения "вылетела заглушка батареи системы отопления", сообщает администрация города.
Инцидент произошел, когда в гимназии проводился первый урок.
Отмечается, что "при аварии никто из учащихся не пострадал".
"В этот момент в коридоре была ученица 8 класса. Девочка находилась далеко от аварийной батареи, до нее долетели брызги воды", - говорится в релизе.
Учащиеся были отпущены с занятий домой, так как в здании отсутствовало электричество и отопление. В настоящий момент авария устранена.