Батарею прорвало в гимназии нижегородского Арзамаса

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Уроки досрочно завершились в гимназии в Арзамасе Нижегородской области в четверг из-за прорыва батареи.

На третьем этаже в коридоре основного здания учебного заведения "вылетела заглушка батареи системы отопления", сообщает администрация города.

Инцидент произошел, когда в гимназии проводился первый урок.

Отмечается, что "при аварии никто из учащихся не пострадал".

"В этот момент в коридоре была ученица 8 класса. Девочка находилась далеко от аварийной батареи, до нее долетели брызги воды", - говорится в релизе.

Учащиеся были отпущены с занятий домой, так как в здании отсутствовало электричество и отопление. В настоящий момент авария устранена.