Пять жителей ХМАО предстанут перед судом за участие в деятельности ИГ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Ханты-Мансийского АО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу пятерых участников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), дело направлено в суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг.

Присоединившиеся к ИГ жители Нижневартовска "оправдывали и финансировали терроризм, привлекали граждан к участию в террористической деятельности", заявили в прокуратуре. "Кроме того, у обвиняемых изъяты оружие и наркотические средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их преступная деятельность была пресечена в апреле 2019 года.

Участники группы обвиняются в преступлениях по ч.ч.1, 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической и участие в ней).

Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.