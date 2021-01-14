Россия возобновит продажу зерна из интервенционного фонда

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - РФ возобновляет продажу зерна из интервенционного фонда.

Как следует из сообщения Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа), торги состоятся 21, 22 и 23 января.

Торги по продаже зерна интервенционного фонда в соответствии с распоряжением правительства от 31 марта 2020 года начались 7 августа и были приостановлены 27 ноября. Распоряжение правительства предусматривает, что из интервенционного фонда в 2020-2021 годах может быть продано до 1 млн тонн пшеницы и фуражного ячменя. Но к 7 августа в фонде, после завершения 6 августа товарных интервенций, оставалось около 380 тысяч тонн зерна.

К покупкам зерна из госфонда допускаются не только животноводы, мукомольные и комбикормовые предприятия, но и экспортеры зерна.

Функции госагента по распоряжению зерном госфонда выполняет "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).