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Жительницу КЧР осудили на 10 лет за передачу денег ИГ с помощью дочери

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жительницу Карачаево-Черкесии Фатиму Чотчаеву виновной в финансировании террористической организации, сообщает пресс-служба суда.

Ее приговорили к 10 годам колонии общего режима, говорится в сообщении.

Судом установлено, что Чотчаева в мае 2018 года получила реквизиты для перевода денег от дочери, участвующей в деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. Деньги переводились в Турцию на счет лица, которое в дальнейшем передавало их участникам ИГИЛ.

Чотчаева неоднократно переводила деньги на указанные дочерью счета в общей сумме $3,5 тыс. и около 105 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Отмечается, что жительница КЧР осуждена по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической организации).

Ростов-на-Дону Карачаево-Черкесия Исламское государство Сирия

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