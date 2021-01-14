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Победители первого в году конкурса президентских грантов получат более 4 млрд руб.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Две тысячи проектов некоммерческих организаций (НКО) стали победителями первого в текущем году конкурса президентских грантов, сообщает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"На реализацию этих проектов будет выделено 4 млрд 162 млн рублей", - сказал Кириенко по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов президентских грантов.

По его словам, всего на получение грантов претендовали 10 063 проекта.

Как сообщалось, в 2021 году на поддержку НКО фондом президентских грантов выделено 10,2 млрд рублей. Финансирование поддержанных проектов начнется с 1 февраля.

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