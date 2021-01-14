Maersk и "Рускон" организовали импорт фруктов для "Магнита"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Maersk, ООО "Рускон" (актив группы "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома", владеющей ПАО "Трансконтейнер"), ООО "Полярная звезда" (согласно системе "СПАРК-Интерфакс", по 50% у Станислава Бетина и Павла Ковальчука) и розничная сеть "Магнит" организовали ускоренную доставку импортных фруктов из Новороссийска в Москву.

Как пишет "Гудок", первые 12 сорокафутовых контейнеров прибыли 18 декабря из Турции в Новороссийск на терминал "НУТЭП" (актив группы Global Ports, в которой по 30,75% у "Дела" и APM Terminals, free float составляет 20,5% - ИФ). Груз 21 декабря был отправлен по железной дороге на подмосковную станцию Селятино и 23 декабря прибыл в пункт назначения.

За железнодорожную часть сервиса отвечает "Рускон", за холодильную - "Полярная звезда". Морской фрахт в порт Новороссийска занимает от суток до недели.

В пресс-релизе "Магнита" говорится, что это первая для компании доставка фруктов ж/д транспортом по данному маршруту. Доставка ведется в рефрижераторных контейнерах, которые прибывают на судах из стран Восточного Средиземноморья. Организована "бесшовная" мультимодальная "температурная" цепочка поставки от производителей до распределительных центров в Московской области.

Как отмечает "Магнит", доставка по ж/д дополняет традиционную перевозку автотранспортом, не зависит от погоды в зимний период и весовых ограничений на автотрассах, снижает число касаний груза, что позволяет дольше сохранять качество товара, позволяет сократить время транспортировки, продлить свежесть фруктов.

"Запуск прямого железнодорожного канала доставки импортной плодовоовощной продукции позволит повысить ее качество и доступность на полке, особенно в период, когда предложение российских поставщиков ограничено сезонно", - объяснила через пресс-службу директор департамента "Фрукты, овощи" сети "Магнит" Юлия Крымова.

Планируется, что поставки по железной дороге станут еженедельными. Компания планирует доставлять таким способом яблоки, томаты, апельсины, груши и другие фрукты и овощи. Объем и периодичность поставок "Магнит" будет регулировать в зависимости от покупательского спроса.

В перспективе компания не исключает доставку импортных фруктов и овощей по железной дороге и в другие регионы России. До сих пор железнодорожным транспортом доставлялись только бананы в регионы Сибири.

Директор по развитию "Рускона" Дмитрий Кутателадзе сообщил "Гудку", что опыт первой отправки признан успешным. "Мы ожидаем прибытия следующей партии груза в порт Новороссийск. Рассчитываем, что в конце января - начале февраля отправки начнут осуществляться на еженедельной основе", - сказал он.

Maersk - судоходное подразделение датской A.P. Moeller-Maersk A/S, мирового лидера в контейнерных перевозках и в управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. На конец сентября под управлением "Магнита" было 21 154 магазина.