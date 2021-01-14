Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 14.01В России 3 495 816+24 763В мире 92 353 551+749 641

Maersk и "Рускон" организовали импорт фруктов для "Магнита"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Maersk, ООО "Рускон" (актив группы "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома", владеющей ПАО "Трансконтейнер"), ООО "Полярная звезда" (согласно системе "СПАРК-Интерфакс", по 50% у Станислава Бетина и Павла Ковальчука) и розничная сеть "Магнит" организовали ускоренную доставку импортных фруктов из Новороссийска в Москву.

Как пишет "Гудок", первые 12 сорокафутовых контейнеров прибыли 18 декабря из Турции в Новороссийск на терминал "НУТЭП" (актив группы Global Ports, в которой по 30,75% у "Дела" и APM Terminals, free float составляет 20,5% - ИФ). Груз 21 декабря был отправлен по железной дороге на подмосковную станцию Селятино и 23 декабря прибыл в пункт назначения.

За железнодорожную часть сервиса отвечает "Рускон", за холодильную - "Полярная звезда". Морской фрахт в порт Новороссийска занимает от суток до недели.

В пресс-релизе "Магнита" говорится, что это первая для компании доставка фруктов ж/д транспортом по данному маршруту. Доставка ведется в рефрижераторных контейнерах, которые прибывают на судах из стран Восточного Средиземноморья. Организована "бесшовная" мультимодальная "температурная" цепочка поставки от производителей до распределительных центров в Московской области.

Как отмечает "Магнит", доставка по ж/д дополняет традиционную перевозку автотранспортом, не зависит от погоды в зимний период и весовых ограничений на автотрассах, снижает число касаний груза, что позволяет дольше сохранять качество товара, позволяет сократить время транспортировки, продлить свежесть фруктов.

"Запуск прямого железнодорожного канала доставки импортной плодовоовощной продукции позволит повысить ее качество и доступность на полке, особенно в период, когда предложение российских поставщиков ограничено сезонно", - объяснила через пресс-службу директор департамента "Фрукты, овощи" сети "Магнит" Юлия Крымова.

Планируется, что поставки по железной дороге станут еженедельными. Компания планирует доставлять таким способом яблоки, томаты, апельсины, груши и другие фрукты и овощи. Объем и периодичность поставок "Магнит" будет регулировать в зависимости от покупательского спроса.

В перспективе компания не исключает доставку импортных фруктов и овощей по железной дороге и в другие регионы России. До сих пор железнодорожным транспортом доставлялись только бананы в регионы Сибири.

Директор по развитию "Рускона" Дмитрий Кутателадзе сообщил "Гудку", что опыт первой отправки признан успешным. "Мы ожидаем прибытия следующей партии груза в порт Новороссийск. Рассчитываем, что в конце января - начале февраля отправки начнут осуществляться на еженедельной основе", - сказал он.

Maersk - судоходное подразделение датской A.P. Moeller-Maersk A/S, мирового лидера в контейнерных перевозках и в управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. На конец сентября под управлением "Магнита" было 21 154 магазина.

Maersk Рускон Новороссийск Полярная звезда Магнит

Новости

Белоруссия заявила о планах купить у России системы ПВО С-400

Белоруссия заявила о планах купить у России системы ПВО С-400

У россиян оказалось 700 тысяч счетов за рубежом на 13 трлн рублей

У россиян оказалось 700 тысяч счетов за рубежом на 13 трлн рублей

ФСИН России заявила о намерении задержать Навального

ФСИН России заявила о намерении задержать Навального
Пандемия коронавируса

Сотрудникам Mail.ru Group пообещали "вечно гибридный" формат работы

Сотрудникам Mail.ru Group пообещали "вечно гибридный" формат работы
Пандемия коронавируса

Привившимся от COVID сахалинцам будут выдавать бейджи вместо масок

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Объем торгов Петербургской биржи в 2020 году перешагнул 1 трлн рублей

Прокурор попросил 13,5 года колонии для экс-топ-менеджера "Спецстроя" Мордовца

Число отравившихся в дагестанском Буйнакске превысило 100 человек

Пандемия коронавируса

У 92,5% добровольцев РФ, получивших вакцину из КНР, выявили высокий уровень антител

У 92,5% добровольцев РФ, получивших вакцину из КНР, выявили высокий уровень антител

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 24,7 тыс.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');