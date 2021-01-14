Подмосковные врачи спасли мужчину с 97% поражения легких

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Врачи Видновской районной больницы в Подмосковье спасли пациента с поражением 97% легочных тканей, сообщает пресс-служба Минздрава области.

"В Видновскую районную клиническую больницу был доставлен 55-летний мужчина с насыщением кислорода в крови менее 60%. Мужчине была диагностирована двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония", - говорится в сообщении.

Компьютерная томография показала, что у пациента было поражено 97% легких. Ситуация осложнялась сопутствующими заболеваниями - "серьезным ожирением, артериальной гипертензией, недостаточностью кровообращения и сахарным диабетом", отметили в подмосковном Минздраве.

Как отмечает заведующая третьим инфекционным отделением Видновской больницы Анна Данилова, слова которой приводятся в сообщении, мужчина был помещен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, и благодаря оперативно назначенному лечению медикам удалось стабилизировать его состояние.

На аппарате ИВЛ пациент находился трое суток, после чего был экстубирован и переведен в палату интенсивной терапии.

В пресс-службе ведомства отмечают, что лечение показало четкий положительный эффект, пациент начал самостоятельно дышать, затем вновь начал ходить.

На данный момент мужчина выписан из стационара домой под амбулаторное наблюдение.