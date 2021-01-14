В Сочи обрушилась автодорога, завалив грунтом грузовик

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Образовавшийся из-за длительных дождей оползень стал причиной обвала части автодороги в Сочи.

"Сегодня на улице Транспортной произошел обвал тупикового участка второстепенной дороги, ведущей к торговой базе. Пострадавших нет", сообщает пресс-служба администрации Сочи в четверг.

Жилых домов поблизости нет.

"Грунт обвалившейся автодороги завалил грузовой автомобиль коммерческой торговой базы. При этом автомобиль не деформировался, водитель не пострадал", - подчеркивает пресс-служба.

На месте находятся оперативные службы города, территория огорожена. Собственники коммерческого здания уже заявили о готовности провести геологическое исследования, после которых будет принято решение о восстановлении участка дороги.