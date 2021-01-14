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Шедший в Иран теплоход сел на мель под Астраханью

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Теплоход "Композитор Гасанов" сел на мель на 156 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС по региону в четверг.

"В 20:35 по Москве поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря сел на мель теплоход. Порт приписки - порт Астрахань, РФ", - сказал представитель управления.

На борту судна экипаж из 16 человек, пострадавших нет, имеется запас еды и воды на 14 суток. Повреждений корпуса судна нет, как и загрязнений акватории, добавил он.

Судно следовало в Иран, порт Энзели.

Астрахань Иран

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