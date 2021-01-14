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В порту Мурманска начал тонуть траулер

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В порту Мурманска обнаружено подтопление рыболовецкого судна "Бриз", по данному факту Мурманская транспортная прокуратура начала проверку, сообщили журналистам в ведомстве в четверг.

По предварительным данным, судно стоит у причала Мурманской судоверфи "в частично подтопленном состоянии". В ходе проверки надзорное ведомство изучит вопрос безопасности эксплуатации водного транспорта.

В транспортной прокуратуре заявили, что в результате происшествия нет как пострадавших, так и загрязнения окружающей среды.

Мурманск

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