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Военный финансист сбежал за границу с похищенными 10 млн рублей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - 35-й гарнизонный военный суд, расположенный в Петропавловске-Камчатском, признал капитана местной воинской части виновным в хищении денег в особо крупном размере и дезертирстве, сообщает пресс-служба суда.

"По. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 160, п. "б" ч. 4 ст. 158 и ч. 1 ст. 338 УК РФ осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания "капитан", - говорится в сообщении.

С осужденного в пользу Минобороны РФ взысканы более 10 млн рублей.

Фигурант дела являлся должностным лицом финансовой службы воинской части, расположенной в Камчатском крае.

"Он присвоил государственные денежные средства более 1 миллиона рублей, похитил денежные средства более 8 млн рублей, то есть в особо крупном размере, а также совершил дезертирство в форме неявки в срок на службу в воинскую часть, убыв на территорию иностранного государства", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что, сбежав за границу, военнослужащий жил по поддельным документам.

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