Рабочий день рекомендовано сократить в Приморье из-за снежного циклона

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рекомендовал работодателям отпустить сотрудников пораньше из-за снежного циклона, который может принести около месячной нормы осадков.

"Необходимо принять все меры, чтобы не создавать пробок и заторов на дорогах, не мешать технике, которая будет работать, чтобы оперативно расчистить все от льда и снега. В связи с этим прошу работодателей отпустить сегодня людей пораньше, чтобы они могли доехать домой до начала снегопада", - сказал Кожемяко, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

По прогнозам, основной удар снежного циклона придется на юго-восточные территории Приморья - Владивосток, Артем, Находка, Большой Камень, Фокино, Хасанский, Ольгинский, Лазовский районы.

Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение. По данным Примгидромета, Приморский край в пятницу окажется под влиянием южного циклона, который смещается с северной части Желтого моря через Корейский полуостров на северо-запад Японского моря. Ожидается, что в пятницу к вечеру циклон выйдет на траверз Владивостока, примерно на 300-400 км южнее.

В первой половине дня пятницы начнется снег на западе и юго-западе, в течение дня осадки распространятся к восточному побережью. Ночью 16 января снег сохранится на большей территории края.

Местами в континентальной части и на побережье ожидается метель при ветре 15-20 м/с, на побережье порывами до 25м/с. На дорогах снежный накат, гололедица.

Днем в субботу циклон сместится к острову Хоккайдо, небольшой снег сохранится в центральных районах Приморья.