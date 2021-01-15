Все курганские школьники с 18 января будут учиться очно

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Власти Курганской области приняли решение о переводе с 18 января всех школьников с дистанционного обучения на очное, сообщил на своей странице в соцсетях глава региона Вадим Шумков.

"С 18 января все школьники выходят с дистанционного обучения. Напомню, у нас средняя школа в Кургане и Шадринске - 5, 6, 7, 8 классы - пока учатся дома", - написал Шумков.

Он также добавил, что, по статистике, заболевших детей порядка 3%, и это позволяет принять решени о переходе на очное обучение.

Ранее сообщалось, что для учеников 5-8 классов, живущих в Кургане и Шадринске, третья четверть началась с дистанционного обучения; все остальные школьники региона начали учиться очно с 11 января.