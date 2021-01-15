Аэропорт Краснодара приостановил работу из-за снегопада

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара из-за снегопада не принимает и не отправляет самолеты утром в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Там уточнили, что аэропорт будет закрыт до 11:00. В настоящее время ведется расчистка и обработка реагентами взлетной полосы, рулежных дорожек и перрона.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что на прилет и вылет задержаны 13 рейсов. Ряд из них перенаправлен на запасные аэродромы.

"Задержаны рейсы на Москву, Пермь и Сочи. С пассажирами работают представители авиакомпаний. В случае необходимости они будут обеспечены напитками и питанием", - добавил представитель аэропорта.