Петербуржцев призвали не бояться лис в городской черте

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Дикие лисы встречаются в Петербурге, но они не представляют опасности, если их не провоцировать, сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию в пятницу.

"Дикие животные не приходят просто так на территорию людей - чаще всего они находятся (в населенных пунктах - ИФ) в поисках кормовой базы. Голодная лиса - здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна. Кроме того, для предотвращения случаев заболеваний зверей бешенством специалисты Петербурга и Ленинградской области ежегодно размещают в местах обитания диких животных подкормку с вакциной", - подчеркнул начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Николай Ахматович, которого цитирует пресс-служба.

В комитет по природопользованию обратились жители Колпино, заметившие на улице дикую лисицу. Специалисты отмечают, что лис может привлечь запах пищи, бытовые отходы и мыши.

"Тем не менее, лисица предпочитает избегать мест обитания человека и обыкновенно не гнездится в жилых зонах. Беспокоить лис не стоит - если их не трогать, опасности для человека они не представляют. Важно помнить, что лисица - дикое животное: не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание зверя, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение", - отметили в пресс-службе.