Жительницу Крыма заподозрили в убийстве девятилетнего сына

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве ребенка возбуждено в отношении его матери - жительницы Евпатории, сообщила представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

"Днем 14 января 39-летняя женщина по месту жительства нанесла телесные повреждения своему девятилетнему сыну, мальчик скончался от удушения", - сказала она журналистам в пятницу.

По словам Постновой, женщина страдает психическим заболеванием, поэтому ее госпитализировали и назначили медэкспертизы.

Кроме того, прокуратура Крыма намерена оценить работу профилактических служб, органов опеки и попечительства, "вплоть до решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц", сообщила представитель надзорного ведомства Дарья Бирюк.