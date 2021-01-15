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В Петербурге задержали подозреваемых в контрабанде нефтепродуктов на миллиард

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге двоих подозреваемых в контрабанде крупной партии топочного мазута на сумму более 1 миллиарда рублей.

В совершении преступления подозреваются двое граждан – 44-летний мужчина и 38-летняя женщина. Устанавливаются другие участники криминальной схемы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что задержание проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что в 2019 году участники преступного сообщества разработали схему вывоза из РФ крупной партии топочного мазута. Для этого от имени подконтрольной фирмы-участницы внешнеэкономической деятельности они подали в таможенные органы документы, которые содержали заведомо недостоверные сведения об экспортируемом товаре.

Волк уточнила, что партия нефтепродукта предназначалась для реализации в одной из прибалтийских стран. В соответствии с установленной классификацией вывезенный груз относится к перечню стратегически важных ресурсов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Петербург

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