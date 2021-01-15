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В самом северном ботаническом саду РФ 2-й раз за 90 лет зацвела фуркрея

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Фуркрея прямая дала цветок второй раз за 90 лет существования Полярно-альпийского ботанического сада Кольского научного центра РАН (ПАБСИ КНЦ РАН, Кировск, Мурманская область), сообщается на сайте ПАБСИ.

Растение из подсемейства агавовых расцвело в конце декабря 2020 года. "Цветение продлится до конца января 2021 года", - отмечают в ПАБСИ.

В природе существует свыше 20 видов фуркреи прямой. Она распространена в Центральной Америке и в Африке - на засушливых и пустынных территориях.

В ботаническом саду добавляют, что даже в условиях оранжереи растение "поражает воображение своими огромными размерами", его высота может превышать 10 м.

При этом после цветения фуркрея прямая погибает.

ПАБСИ - самый северный в России ботанический сад. Его коллекции насчитывают 788 образцов и 616 видов экзотических для климата Крайнего Севера представителей.

Как научно-исследовательский институт ПАБСИ изучает арктические и горные экосистемы Мурманской области и Шпицбергена. Кроме того, экспедиционные работы охватывают Кавказ, Урал и Дальний Восток.

ПАБСИ Мурманская область Кировск

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