В Самарской области в ДТП с автобусом погиб человек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Самарской области неподалеку от села Узюково в Ставропольском районе на трассе "Тольятти-Ульяновск" столкнулись грузовик "МАЗ" и микроавтобус Fiat с пассажирами. Погиб один человек, сообщили в МЧС.

"В маршрутном автобусе находились девять человек. В результате ДТП погибла женщина. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы", - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

На трассе движение в районе аварии затруднено, организован альтернативный проезд через Узюково.