В Сибири начали отменять коронавирусные ограничения

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Регионы Сибирского федерального округа снимают ограничения по COVID-19 и переходят к более активной вакцинации населения.

Так, Иркутская область 13 января отменила запрет на работу театров и проведение концертов, а также разрешила проведение запланированных спортивных соревнований, сообщила пресс-служба областного правительства.

Областные театры, работа которых была приостановлена 18 марта 2020 года, планируют возобновить показ спектаклей к февралю. Присутствовать в зале сможет не более 25% от возможного количества зрителей.

Любые запланированные физкультурные и спортивные соревнования разрешено проводить на открытых площадках и стадионах. В закрытых комплексах могут проходить только международные, всероссийские и межрегиональные состязания. При этом на трибунах вновь могут присутствовать болельщики. На открытых площадках должно быть занято не более 50% мест, на закрытых - не более 25%.

Кафе и рестораны в Красноярском крае с 11 января вернулись в предновогоднему режиму работы. Ранее указом губернатора время их работы с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года было ограничено до 21:00. Кроме того, все заведения общепита, а также крупные торгово-развлекательные центры не работали с 31 декабря по 2 января.

Сейчас в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. При этом разрешена работа театров и концертных залов с заполняемостью не более 50% от максимального числа посетителей. Для спортивных мероприятий в спорткомплексах и на стадионах аналогичное ограничение установлено на уровне 25%.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Алтайского края, все рекомендации по ношению масок и соблюдению дистанции сохраняются. "С завтрашнего дня отменяется ограничение на проведение корпоративов, праздников и т.д., но сохранятся ограничения с 23:00 до 06:00 на проведение развлекательных мероприятий (ресторан может работать, но танцы проводить нельзя)", - сказали в пресс-службе.

Вакцинация

В Иркутской области с 9 декабря, когда была начата вакцинация, привили от коронавируса уже более 2 тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона. Прививки сделали граждане из групп риска, в том числе медработники, педагоги, соцработники, работники сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

По информации министра здравоохранения региона Якова Сандакова, все привитые граждане чувствуют себя хорошо. Информация о каждом привитом заносится в федеральный регистр вакцинированных. В ближайшее время в области начнется запись населения на вакцинацию двухкомпонентной вакциной "Спутник V".

Сейчас в регионе развернуто 15 прививочных пунктов в девяти муниципалитетах. К концу января их планируют открыть практически во всех территориях области. По данным областного Минздрава, в регион поступило более 8 тыс. доз вакцины, из которых более 2 тыс. доз уже использованы.

В Минздраве Красноярского края "Интерфаксу" сообщили, что в регионе от коронавируса вакцинировано уже около 3 тыс. человек. Это медработники, педагоги, сотрудники правоохранительных органов и социальных служб.

По последним данным, всего в край поступило более 17 тыс. доз вакцины. В ближайшее время появится информация о вакцинации населения. "В начале следующей недели будем анонсировать запись на вакцинацию и соответствующие сервисы", - сказал собеседник агентства.

Омская область ожидает до конца марта поступления более 87 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщила заместитель министра здравоохранения региона Элеонора Кролевец. "Согласно рекомендации министерства здравоохранения РФ, в период 2020-2021 года мы должны запланировать вакцинацию не менее 30% населения нашего региона (...) Мы получили письмо из правительства РФ, что в течение января, февраля и марта нам должно прийти 87 тыс. 700 доз вакцины", - сказала она. Кролевец предположила, что массовая вакцинация населения начнется уже в феврале.

Также она отметила, что ранее в Омскую область поступило уже более 10 тыс. доз препарата "Спутник V". Первым компонентом поступившего в 2020 году препарата по состоянию на пятницу вакцинировано 2902 человека, или 84% от поступившего объема. 1354 человека вакцинацию прошли полностью.

По словам Кролевец, в регионе создано 12 пунктов вакцинации. Пять из них находятся в Омске и семь в районах области. В дальнейшем число вакцинальных пунктов планируется увеличить.

Вакцинация стартовала в пятницу в Томской области, записавшиеся онлайн желающие начали накануне получать приглашения на прививку. Заявку на сайте covidtomsk.ru оставили 3 573 человека.

"Каждый непосредственно перед вакцинацией будет осмотрен - врач должен дать разрешение на прививку. А после процедуры будет выдана памятка с указанием даты прививки второго этапа", - сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замначальника облздрава Наталию Метелеву.

Всего регион с начала кампании вакцинации получил более 7 тыс. доз двухкомпонентной вакцины "Гам-КОВИД-Вак". Первый этап уже прошли 1 447 человек, второй - более 700 человек.

На 15 января первую аппликацию прививки "Спутник V" поставили 3 936 жителей Кузбасса, еще 2 тыс. 150 человек получили вторую дозу вакцины.

В Алтайском крае выросло число медорганизаций, которые проводят вакцинацию от коронавируса, сообщает в пятницу пресс-центр краевого правительства. Всего в край поступило 12 842 комплекта вакцины. По состоянию на утро 15 января привито 2852 человека, из них 635 человек получили обе дозы вакцины.