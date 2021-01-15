Двое из трех погибших в ДТП на кировской трассе оказались полицейские

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Двое из троих погибших в четверг в автоаварии на трассе в Кировской области были сотрудниками полиции, работали в уголовном розыске, сообщает региональное УМВД в пятницу.

Полицейские на служебной автомашине направлялись в командировку.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, по неосторожности повлекшее смерть двух и более лиц).

ДТП произошло в четверг в Кирово-Чепецком районе на 26 км автодороги "Киров-Советск-Яранск". Столкнулись автомашины Hyundai Elantra, "Нива" и "Лада Гранта".

В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля "Лада Гранта", а также водитель автомобиля Hyundai Elantra.