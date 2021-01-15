В Карелии нашли в реке тело пропавшего в декабре ребенка

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Спасатели нашли тело 6-летнего жителя Сортавальского района Карелии, поиски которого продолжались почти три недели, сообщил глава региона Артур Парфенчиков в пятницу.

"Сегодня, после почти трех недель поисков, в реке Тохмайоки найдено тело шестилетнего Филиппа из поселка Хелюля", - написал в соцсети Парфенчиков.

По его словам, основная версия о том, что мальчик погиб, упав в реку, подтвердилась. За время поисков были обследованы более 300 метров речного дна. Мальчика разыскивали профессиональные спасатели и добровольцы отрядов "ЛизаАлерт", "Доброспас" и "ДобротворецЪ", а также местные жители.

Ребенка обнаружили с помощью подводной видеокамеры в 200 м от предполагаемого места падения, сообщил Парфенчиков. Водолазы спасательной группы "ДобротворецЪ" извлекли тело мальчика из реки, сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Доброспас" во "ВКонтакте".

Обстоятельства гибели установят следственные органы. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование находится под контролем председателя СКР Александра Бастрыкина, сообщается в пятницу в пресс-релизе управления СКР по Карелии.