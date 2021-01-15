Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:39Заразились
на 15.01В России 3 520 531+24 715В мире 93 093 478+739 927

В Карелии нашли в реке тело пропавшего в декабре ребенка

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Спасатели нашли тело 6-летнего жителя Сортавальского района Карелии, поиски которого продолжались почти три недели, сообщил глава региона Артур Парфенчиков в пятницу.

"Сегодня, после почти трех недель поисков, в реке Тохмайоки найдено тело шестилетнего Филиппа из поселка Хелюля", - написал в соцсети Парфенчиков.

По его словам, основная версия о том, что мальчик погиб, упав в реку, подтвердилась. За время поисков были обследованы более 300 метров речного дна. Мальчика разыскивали профессиональные спасатели и добровольцы отрядов "ЛизаАлерт", "Доброспас" и "ДобротворецЪ", а также местные жители.

Ребенка обнаружили с помощью подводной видеокамеры в 200 м от предполагаемого места падения, сообщил Парфенчиков. Водолазы спасательной группы "ДобротворецЪ" извлекли тело мальчика из реки, сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Доброспас" во "ВКонтакте".

Обстоятельства гибели установят следственные органы. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование находится под контролем председателя СКР Александра Бастрыкина, сообщается в пятницу в пресс-релизе управления СКР по Карелии.

Карелия

Новости

Суд рассмотрит иск историка-убийцы Соколова к публицисту Понасенкову

Арестованный бывший схимонах Сергий прекратил голодовку

Пандемия коронавируса

В Думе высказались против бейджей для сделавших прививку от COVID-19

В Думе высказались против бейджей для сделавших прививку от COVID-19

Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу

Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор назвал неопасными выявленные в РФ мутации COVID-19

Роспотребнадзор назвал неопасными выявленные в РФ мутации COVID-19
Пандемия коронавируса

Эпидемиологи Роспотребнадзора сочли пик заболеваемости COVID-19 пройденным

Пандемия коронавируса

Дипломаты опровергли сообщения о применении вакцины Pfizer в Москве

В Думе сочли вероятным выход РФ из Договора об открытом небе

В Думе сочли вероятным выход РФ из Договора об открытом небе

Роспотребнадзор заявил, что COVID полностью не уйдет и станет сезонным

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили еще 24,7 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявили еще 24,7 тыс. случаев коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');