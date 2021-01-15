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BMW отзовет в РФ 21,7 тыс. автомобилей для проверки проводки вентиляции

BMW отзовет в РФ 21,7 тыс. автомобилей для проверки проводки вентиляции
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российское представительство немецкого автоконцерна BMW (ООО "БМВ Русланд Трейдинг") отзывает в России 21 693 автомобиля для проверки элементов электропроводки вентиляции. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины BMW 3 Series Sedan (серия E90), Touring (серия E91), Coupe (серия E92), Cabrio (серия F93), реализованные с ноября 2004 года по декабрь 2012 года.

Причина отзыва – возможное ухудшение со временем состояния штекерного соединения жгута проводов, идущего к выходному каскаду вентилятора.

"В редких случаях это может вести к перегреву и последующему короткому замыканию или оплавлению на вставном контакте. В очень редких случаях это может привести к возгоранию, даже на транспортном средстве с заглушенным двигателем", - отмечает Росстандарт.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "БМВ Русланд Трейдинг" письменно или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.

Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли транспорт под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код автомобиля с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта или воспользоваться цифровым сервисом Auto.ru (проект компании "Яндекс"), где ведомство также размещает информацию об отзывных кампаниях.

"На всех транспортных средствах будет выполнена проверка и доработка штекерного соединения на выходном каскаде вентилятора. При необходимости также будет заменен выходной каскад вентилятора", - добавляет Росстандарт.

BMW Росстандарт

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