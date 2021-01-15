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Четыре человека погибли в результате пожара в Рыбинске

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в многоквартирном доме в Рыбинске Ярославской области, сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по региону.

"Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС сообщалось, что пожар в многоквартирном доме на проспекте Мира произошел в пятницу вечером, в результате пострадали четыре человека. В МЧС не уточнили, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Рыбинск Ярославская область

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