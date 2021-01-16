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Более 30 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за сильного ветра

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В трех районах Дагестана в субботу вечером было частично нарушено энергоснабжение из-за сильного ветра, всего без света остались около 32,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

Уточняется, что мощность отключенных потребителей в Шамильском, Тляратинском и Цунтинском районах - 24 МВт.

Для устранения неполадок в республике мобилизованы 173 бригады, 678 специалистов, 294 единицы спецтехники. В пресс-службе заверили, что работы продолжатся и в темное время суток, но сроки восстановления электроснабжения не назвали.

Дагестан Россети

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