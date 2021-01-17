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Крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Ленинградской области

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пожар площадью 418 кв. метров произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, погибших нет. О пострадавших в сообщении нет информации.

Как отмечается, 30 человек эвакуировались из горящего здания самостоятельно. Десять человек были спасены с помощью ручных пожарных лестниц и автолестницы, еще 20 человек - при помощи спасательных устройств по маршевой лестнице.

Все эвакуированные размещены в ближайшей школе.

Сигнал о пожаре поступил в 21:10 субботы, к 2:00 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте работают 75 человек и 16 единиц техники.

Ленинградская область Сертолово МЧС РФ

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