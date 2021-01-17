Водопроводную воду освятят в Великом Новгороде накануне Крещения

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - По традиции, начало которой было положено в 2012 году, в Великом Новгороде в Крещенский сочельник освятят воду в реке Волхов в районе городского водозабора, сообщает мэрия.

"Чин освящения на "Водоканале" проведет настоятель новгородского Покровского собора протоиерей Игорь Беловенцев", - говорится в информации властей. Торжественная церемония начнется в полдень.

Как сообщалось, несмотря на эпидемию коронавируса в Великом Новгороде состоятся Крещенские купания. Купания в освященной волховской воде пройдут у стен Кремля и у стадиона "Электрон". Они начнутся в понедельник вечером и продлятся несколько часов. Во избежание ЧП оперативные службы предпримут у купелей дополнительные меры безопасности.

По сведениям Новгородского гидрометеорологического центра, Крещенские купания в 2021 году пройдут в весьма комфортных погодных условиях. В ночь на 19 января ожидается около 15 градусов мороза. Сильных ветра и снегопада синоптики не прогнозируют.