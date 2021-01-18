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В Дагестане осудили на 8 лет няню, избившую до смерти ребенка

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Дербентский городской суд отправил в колонию местную жительницу, признанную виновной в смерти ребенка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Установлено, что в 2019 году, женщина, работая няней по найму, систематически била трехлетнюю девочку. В декабре 2019 года она столкнула девочку со шкафа, куда та полезла за сладостями. Ребенок упал и сильно ударился головой о пол, и впоследствии скончался. Суд приговорил обвиняемую к восьми годам колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дело в отношении обвиняемой было возбуждено ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. "г" ч. 2 ст.117 (истязание) УК РФ.

Дагестан Дербент

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