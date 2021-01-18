ИМЭМО и "Интерфакс" проведут экспертную встречу на тему "Россия в глобальной повестке 46-го президента США"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В среду, 20 января в 17.30 рамках совместного проекта ИМЭМО-Интерфакс "Россия и мир: профессиональный разговор" состоится четвертая экспертная встреча на тему "Россия в глобальной повестке 46-го президента США". Мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

В дискуссии примут участие:

Томас Грэм, управляющий директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates, Inc., старший научный сотрудник Института Джексона по глобальным вопросам Йельского университета;

управляющий директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates, Inc., старший научный сотрудник Института Джексона по глобальным вопросам Йельского университета; Дмитрий Тренин , директор Московского центра Карнеги;

, директор Московского центра Карнеги; Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам;

генеральный директор Российского совета по международным делам; Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН.

Модератор – Фёдор Войтоловский, директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН.

В ходе сессии участники обсудят:

какие последствия для внешнеполитического курса США влечет поляризация и раскол американского общества;

продолжится ли начатая Трампом ревизия политики Обамы;

какими будут подходы администрации Байдена к стратегической стабильности и контролю над вооружениями;

что будет преобладать, избирательный или интегральный подход к России и Китаю;

какие ожидаются изменения на трансатлантическом, ближневосточном и южноазиатском треках?

"Россия и мир: профессиональный разговор" - совместный проект ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН и Группы "Интерфакс", в рамках которого проходит серия экспертных встреч, посвященных важнейшим событиям в мировой политике и экономике. Дискуссии с участием научных и общественных деятелей, представителей власти, проводятся ежемесячно, в онлайн-формате с прямой трансляцией на Youtube-канале.

Для участия в мероприятии представителям СМИ необходимо пройти предварительную онлайн аккредитацию на сайте. Аккредитация и сбор вопросов завершается за час до начала мероприятия.