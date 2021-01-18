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Троице-Сергиеву лавру внесли в реестр особо ценных объектов РФ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Архитектурный ансамбль Свято-Троицкой Сергиевой лавры включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России (под №104).

Как уточняет сайт обители, присвоение лавре такого статуса означает отнесение ее к высшей категории охраны и учета, которая предполагает особые формы государственной поддержки.

Регистрационный реестр Государственного свода ведется министерством культуры РФ. Реестр является основным учетным перечнем особо ценных объектов. Они включаются в него под соответствующим порядковым номером на основании решений президента России об отнесении их к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.

К особо ценным объектам культурного наследия относятся историко-культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, а также другие объекты, которые представляют собой материальные, интеллектуальные и художественные ценности эталонного или уникального характера с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства.

Сергиев Посад Троице-Сергиева лавра РПЦ

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