Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 045 634+550 231

Адвокат задержан в Пскове по обвинению в убийстве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Пскове задержали адвоката по делу об убийстве мужчины, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СКР.

15 января 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о исчезновении жителя Пскова. Так как были получены сведения о криминальном характере его исчезновения, они возбудили дело об убийстве.

Правоохранительные органы узнали о возможной причастности к преступлению лица, обладающего особым правовым статусом, - адвоката, который в ночь на 4 января вывез мужчину в багажнике своей машины в лес, а затем в загородный дом, где избивал его и в итоге задушил. В СУ СКР отметили, что адвокат вывез тело в лес и закопал, чтобы скрыть следу преступления.

Следователи предъявили адвокату обвинение в убийстве, добавили в ведомстве.

Псков

Новости

Один человек погиб после схода лавины в Карачаево-Черкесии

В зоне схода лавины в КЧР работал отряд Росгидромета

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал не купаться в проруби

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал не купаться в проруби

Навальный арестован до 15 февраля

Навальный арестован до 15 февраля

В МВД объяснили, почему суд над Навальным проходит в отделе полиции

Пандемия коронавируса

Россиянку с 18-ю мутациями COVID-19 назвали единичным случаем в РФ

Россиянку с 18-ю мутациями COVID-19 назвали единичным случаем в РФ

МС-21 в ходе испытаний в "Жуковском" выкатился за пределы полосы

Из-под лавины в КЧР спасена женщина

Из-под лавины в КЧР спасена женщина
Пандемия коронавируса

В 72 регионах РФ зафиксировали стабилизацию ситуации с COVID-19

В 72 регионах РФ зафиксировали стабилизацию ситуации с COVID-19

Лавина сошла на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии

Лавина сошла на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');