Адвокат задержан в Пскове по обвинению в убийстве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Пскове задержали адвоката по делу об убийстве мужчины, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СКР.

15 января 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о исчезновении жителя Пскова. Так как были получены сведения о криминальном характере его исчезновения, они возбудили дело об убийстве.

Правоохранительные органы узнали о возможной причастности к преступлению лица, обладающего особым правовым статусом, - адвоката, который в ночь на 4 января вывез мужчину в багажнике своей машины в лес, а затем в загородный дом, где избивал его и в итоге задушил. В СУ СКР отметили, что адвокат вывез тело в лес и закопал, чтобы скрыть следу преступления.

Следователи предъявили адвокату обвинение в убийстве, добавили в ведомстве.