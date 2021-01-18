Водитель грузовика получил 4,5 года за ДТП с 4 погибшими под Калугой

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Калужский районный суд Калужской области признал 28-летнего водителя грузовика MAN виновным в нарушении правил дорожного движения из-за чего произошла массовая авария и погибли четыре человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло в октябре 2019 года в пригороде Калуги в районе деревни Мстихино на подъездной дороге к М3 "Украина". Шофер превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с двумя машинами.

Мужчину признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц). Водителя приговорили к четырем годам и шести месяцам в колонии-поселении.

Как сообщалось ранее, водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA (ВАЗ) 2121 (Нива) и Nissan. В результате ДТП погибли четыре человека: водитель и пассажиры "Нивы".