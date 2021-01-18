Бизнес-джет вернулся в Краснодар из-за технической проблемы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Бизнес-джет Golfstream G650 после вылета из Краснодара в Дубай экстренно вернулся в аэропорт из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

Пилоты связались с диспетчерами и сообщили им о возможном отказе системы управления, сказал собеседник агентства. По его информации, самолет благополучно приземлился. У него выявили неисправность сигнализации, которая не угрожала безопасности полета.

На борту самолета находилась пассажирка Виктория Галицкая, которая является полной тезкой супруги краснодарского бизнесмена, основателя сети "Магнит" Сергея Галицкого.