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Бизнес-джет вернулся в Краснодар из-за технической проблемы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Бизнес-джет Golfstream G650 после вылета из Краснодара в Дубай экстренно вернулся в аэропорт из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

Пилоты связались с диспетчерами и сообщили им о возможном отказе системы управления, сказал собеседник агентства. По его информации, самолет благополучно приземлился. У него выявили неисправность сигнализации, которая не угрожала безопасности полета.

На борту самолета находилась пассажирка Виктория Галицкая, которая является полной тезкой супруги краснодарского бизнесмена, основателя сети "Магнит" Сергея Галицкого.

Виктория Галицкая Сергей Галицкий

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