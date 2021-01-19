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Четыре землетрясения произошли в двух районах Якутии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Четыре землетрясения, самое сильное из которых было магнитудой 5, зафиксированы в ночь на вторник в Алданском и Нерюнгринском районах Якутии, сообщается на сайте Якутского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, первое землетрясение магнитудой 5 произошло в Алданском районе в 03:44 по местному времени (21:44 мск). Магнитуда следующих двух толчков была 3,5.

В Нерюнгринском районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.

В свою очередь пресс-служба МЧС России по Якутии сообщает, что в Алданском районе колебание земной коры было зарегистрировано на глубине 15 км.

"Эпицентр землетрясения находился в 16 км северо-восточнее от поселка Ыллымах Алданского района. Жители проинформированы и оповещены, землетрясение не ощущалось", - говорится в сообщении.

Уточняется, что целостность жилых домов и объектов жизнеобеспечения не нарушена. Жалоб от населения не поступало.

Якутия

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