Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:25Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 045 634+550 231

Пороги заболеваемости гриппом превышены более чем в 30 регионах России

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 32-х российских субъектах, сообщает во вторник сайт Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации на 2 неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в 32-х субъектах Российской Федерации и 12-ти центральных городах без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации", - говорится в сообщении.

За вторую неделю этого года было обследовано 17 725 человек с признаками ОРВИ, всего проведено 67 506 исследований. "Доля положительных находок составила 1,5% от числа исследований", - отмечается в сообщении.

Определяются преимущественно респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в том числе вирусы парагриппа составили 11,0%, аденовирус - 12,3%, РС-вирусы - 2,4%, другие вирусы не гриппозной этиологии - 73,9%.

От гриппа привито 85,9 млн человек (59 % от численности населения).

Роспотребнадзор грипп

Новости

Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина"

Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина"

Пропавшие в Домбае туристы вышли на связь

Защита обжаловала арест видеооператора ФБК

Поиск людей под снежной лавиной в Домбае приостановили до утра

На акции в поддержку Навального в Петербурге задержали несколько десятков человек

Что произошло за день: понедельник, 18 января

Суд рассмотрит вопрос об отмене условного наказания Навальному 2 февраля

Суд рассмотрит вопрос об отмене условного наказания Навальному 2 февраля

ФСИН сообщила о кибератаках на свой интернет-портал из 15 стран

Один человек погиб после схода лавины в Карачаево-Черкесии

В зоне схода лавины в КЧР работал отряд Росгидромета

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');