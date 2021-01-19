Пороги заболеваемости гриппом превышены более чем в 30 регионах России

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 32-х российских субъектах, сообщает во вторник сайт Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации на 2 неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в 32-х субъектах Российской Федерации и 12-ти центральных городах без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации", - говорится в сообщении.

За вторую неделю этого года было обследовано 17 725 человек с признаками ОРВИ, всего проведено 67 506 исследований. "Доля положительных находок составила 1,5% от числа исследований", - отмечается в сообщении.

Определяются преимущественно респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в том числе вирусы парагриппа составили 11,0%, аденовирус - 12,3%, РС-вирусы - 2,4%, другие вирусы не гриппозной этиологии - 73,9%.

От гриппа привито 85,9 млн человек (59 % от численности населения).