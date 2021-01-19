В МВД по КЧР отрицают участие полицейских в застолье с полуобнаженными девушками

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В МВД по Карачаево-Черкесии отрицают, что местные полицейские устроили застолье с полуобнаженными девушками по случаю Дня полиции.

Ранее в ряде интернет-пабликов распространилась видеозапись, На которой две полуобнаженные девушки отдыхают в компании мужчин, которые за кадром просят сказать девушек "За День полиции" и называют один из районных отделов в КЧР.

"Размещенная в сети интернет и мессенджерах информация о причастности присутствующих на мероприятии граждан к органам внутренних дел не соответствует действительности. Проведенной проверкой установлены все участники инцидента. Отношения к правоохранительным органам они не имеют", - сообщили в пресс-службе МВД.