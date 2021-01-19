Суд утвердил мировое соглашение "Газпрома" с налоговой в споре на 1 млрд рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение ПАО "Газпром" с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №2 по поводу налоговых претензий на сумму 995,494 млн рублей, свидетельствуют данные базы арбитражных судов.

МИФНС провела выездную налоговую проверку ПАО "Газпром" за 2014-2015 годы. По итогам проверки был составлен акт от 26 ноября 2018 года № 23-14/230 и вынесено решение от 28 июня 2019 года № 23-14/27 об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, говорится в отчетности "Газпрома".

Налоговики предложили "Газпрому" уплатить налог на добавленную стоимость 847,091 млн рублей и налог на имущество организаций 69,225 млн рублей, а также пени 48,778 млн рублей и 30,398 млн рублей.

"Газпром" 19 мая 2020 года попросил Арбитражный суд Москвы признать это решение недействительным.