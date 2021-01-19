Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:40Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 555 533+509 899

Суд утвердил мировое соглашение "Газпрома" с налоговой в споре на 1 млрд рублей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение ПАО "Газпром" с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №2 по поводу налоговых претензий на сумму 995,494 млн рублей, свидетельствуют данные базы арбитражных судов.

МИФНС провела выездную налоговую проверку ПАО "Газпром" за 2014-2015 годы. По итогам проверки был составлен акт от 26 ноября 2018 года № 23-14/230 и вынесено решение от 28 июня 2019 года № 23-14/27 об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, говорится в отчетности "Газпрома".

Налоговики предложили "Газпрому" уплатить налог на добавленную стоимость 847,091 млн рублей и налог на имущество организаций 69,225 млн рублей, а также пени 48,778 млн рублей и 30,398 млн рублей.

"Газпром" 19 мая 2020 года попросил Арбитражный суд Москвы признать это решение недействительным.

Газпром ФНС Арбитражный суд Москвы

Новости
Пандемия коронавируса

Профильный комитет Думы заявил о необходимости "COVID-паспортов" в РФ

Профильный комитет Думы заявил о необходимости "COVID-паспортов" в РФ

Бензин на московских заправках за неделю подорожал на 14-15 копеек

После схода лавины в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело

После схода лавины в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Гособвинитель попросил для срочника 25 лет колонии за расстрел сослуживцев

Что случилось этой ночью: вторник, 19 января

Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина"

Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина"

Пропавшие в Домбае туристы вышли на связь

Защита обжаловала арест видеооператора ФБК

Поиск людей под снежной лавиной в Домбае приостановили до утра

На акции в поддержку Навального в Петербурге задержали несколько десятков человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');