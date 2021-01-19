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На Кубани 11 поездов задерживаются из-за аварии на контактной сети

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае на участке Туапсе-Адлер 11 поездов задерживаются из-за повреждения контактной сети, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Там уточнили, что сбой случился из-за того, что у станции Водопадный в 6:50 утра на провода упал посторонний предмет.

Задерживаются поезда № 169 Москва - Роза Хутор, №35 Санкт-Петербург - Адлер, №87 Нижний Новгород - Адлер, №407 Челябинск - Адлер, №103 Москва - Адлер, а также электропоезда №802 "Ласточка" Адлер - Краснодар, №814 "Ласточка" Адлер - Майкоп, №821 "Ласточка" Краснодар - Имеретинский Курорт, № 6802 Имеретинский Курорт - Туапсе, № 6803 Туапсе - Имеретинский Курорт, 6003 Туапсе - Аэропорт Адлер.

Задержки составляют до полутора часов.

Кубань Туапсе Адлер РЖД СКЖД

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