Мэрам трех крупных городов Крыма объявят выговоры

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам администраций Симферополя, Керчи и Евпатории по результатам освоения средств, выделенных по государственным программам.

Как заявил Аксенов во вторник на совещании по реализации госпрограмм в Крыму, принято решение направить в городские советы Симферополя, Керчи и Евпатории предложения об объявлении выговоров главам администраций по итогам работы в 2020 году.

При этом взыскания могут быть сняты "в случае выполнения всех взятых на себя обязательств по доведению работ в этом году", отметил глава Крыма.

В этих городах, в частности, не смогли выполнить план по благоустройству дворов, ремонту дорог, строительству инфраструктурных объектов.

Глава Крыма пояснил, что задержки вызваны, в том числе, объективными причинами, поэтому сити-менеджеры пока сохранят свои посты, хотя "можно было изменить ситуацию в лучшую сторону". При этом он напомнил, что ранее были уволены министры транспорта и ЖКХ, которые курировали реализацию этих проблемных проектов.

Администрацию Симферополя возглавляет Елена Проценко, Керчи - Сергей Бороздин, Евпатории - Роман Тихончук.