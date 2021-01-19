Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:45Заразились
на 19.01В России 3 612 800+21 734В мире 95 555 533+509 899

Мэрам трех крупных городов Крыма объявят выговоры

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам администраций Симферополя, Керчи и Евпатории по результатам освоения средств, выделенных по государственным программам.

Как заявил Аксенов во вторник на совещании по реализации госпрограмм в Крыму, принято решение направить в городские советы Симферополя, Керчи и Евпатории предложения об объявлении выговоров главам администраций по итогам работы в 2020 году.

При этом взыскания могут быть сняты "в случае выполнения всех взятых на себя обязательств по доведению работ в этом году", отметил глава Крыма.

В этих городах, в частности, не смогли выполнить план по благоустройству дворов, ремонту дорог, строительству инфраструктурных объектов.

Глава Крыма пояснил, что задержки вызваны, в том числе, объективными причинами, поэтому сити-менеджеры пока сохранят свои посты, хотя "можно было изменить ситуацию в лучшую сторону". При этом он напомнил, что ранее были уволены министры транспорта и ЖКХ, которые курировали реализацию этих проблемных проектов.

Администрацию Симферополя возглавляет Елена Проценко, Керчи - Сергей Бороздин, Евпатории - Роман Тихончук.

Сергей Аксенов Крым Симферополь Керчь Евпатория

Новости

Прокуратура объяснила сход лавины в КЧР принудительным спуском снега

Пандемия коронавируса

В РФ число новых случаев COVID-19 опустилось к уровню начала ноября

В РФ число новых случаев COVID-19 опустилось к уровню начала ноября

СКР установил личность предполагаемого убийцы "Япончика"

ФСБ изъяла 30 самодельных взрывных устройств у жителя Архангельска

Пандемия коронавируса

Профильный комитет Думы заявил о необходимости "COVID-паспортов" в РФ

Профильный комитет Думы заявил о необходимости "COVID-паспортов" в РФ

Бензин на московских заправках за неделю подорожал на 14-15 копеек

После схода лавины в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело

После схода лавины в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Гособвинитель попросил для срочника 25 лет колонии за расстрел сослуживцев

Что случилось этой ночью: вторник, 19 января

Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина"

Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');