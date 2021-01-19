Думе рекомендовали не повышать до 21 года возраст для права покупать оружие

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции назвал необоснованным и рекомендовал отклонить законопроект о повышении до 21 года возраста, с которого разрешено приобретения оружия.

Позицию комитета огласил его первый зампредседателя Эрнест Валеев.

Повысить возраст для покупки оружия в 2018 году предложили сенаторы - члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Законопроект предусматривает повышение до 21 года возраста покупки гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия.

Право приобретать это оружие до 21 года сенаторы предложили сохранить для тех, кто проходил или прошел военную службу, кто охотится для обеспечения традиционного образа жизни и живет на Крайнем Севере, в Сибири или на Дальнем Востоке, а также для спортсменов, которые проходят стрелковую подготовку.

Сейчас в России покупать оружие можно с 18 лет.