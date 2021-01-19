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Рабочего в Кузбассе насмерть задавила ЛЭП, сорвавшаяся с крана

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована по факту гибели 35-летнего электромонтера угольного предприятия в городе Киселевск (Кузбасс). На него упала часть конструкции линии электропередачи, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

Инцидент произошел во вторник утром во время демонтажа линии электропередачи на технологической дороге угольного предприятия.

Когда краном перемещалось бетонное основание со столбом, его стропы оборвались. При падении конструкция задела электрослесаря. Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины и вызвали сотрудников правоохранительных органов, сообщается в релизе.

Следствие выясняет, соблюдались ли необходимые меры предосторожности, в том числе каким образом крепилась конструкция.

Кемеровская область Кузбасс Киселевск

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